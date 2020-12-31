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Удар США по Северному потоку-2: в России рассказали, почему достроят газопровод

31 декабря 2020, 15:57

Европа заинтересована в строительстве и эксплуатации газопровода Северный поток-2, утверждает Владимир Чижов.

Северный поток-2
В России считают, что США опоздали с санкциями против Северного потока-2 / Reuters

В России уверены, что газопровод Северный поток-2 все-таки будет достроен и введен в эксплуатацию. Ограничения в отношении проекта связаны с процессами строительства, но не работы самого газопровода. Американцы со своими санкциями, которые должны были остановить процесс сооружения трубопровода, уже опоздали.

Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью российскому изданию ТАСС, комментируя процесс завершения строительства газопровода СП-2.

По его словам, в РФ не сомневаются в том, что проект, несмотря на определенные сложности с погодными условиями, будет достроен и введен в эксплуатацию.Читайте такжеСМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2

"Газопровод будет достроен. Там совсем немного осталось. В том, что он будет и эксплуатироваться, я не сомневаюсь. Сейчас, конечно, зима, прокладывать морской участок непросто, но мы смотрим вперед с уверенностью", - полагает Чижов.

Также он добавил, что санкции против СП-2 не предполагают ограничений на эксплуатацию газопровода. США опоздали с эмбарго против строительства, поэтому вопрос реализации проекта выходит на финишную прямую.

"Все санкции против "Северного потока - 2" касаются его строительства, но не эксплуатации. А с мерами против строительства американцы явно опоздали. В ближайшее время трубы будут достыкованы, и после сертификации вопрос должен быть закрыт. Что касается европейского бизнеса, то деньги на проект заинтересованные энергокомпании уже внесли", - подчеркнул Владимир Чижов.Читайте также"Кол в сердце Северного потока-2": в России анонсировали ответ Газпрома на санкции США

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