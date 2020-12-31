Удар США по Северному потоку-2: в России рассказали, почему достроят газопровод

Европа заинтересована в строительстве и эксплуатации газопровода Северный поток-2, утверждает Владимир Чижов.
В России уверены, что газопровод Северный поток-2 все-таки будет достроен и введен в эксплуатацию. Ограничения в отношении проекта связаны с процессами строительства, но не работы самого газопровода. Американцы со своими санкциями, которые должны были остановить процесс сооружения трубопровода, уже опоздали.
Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью российскому изданию ТАСС, комментируя процесс завершения строительства газопровода СП-2.
По его словам, в РФ не сомневаются в том, что проект, несмотря на определенные сложности с погодными условиями, будет достроен и введен в эксплуатацию.Читайте такжеСМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2
"Газопровод будет достроен. Там совсем немного осталось. В том, что он будет и эксплуатироваться, я не сомневаюсь. Сейчас, конечно, зима, прокладывать морской участок непросто, но мы смотрим вперед с уверенностью", - полагает Чижов.
Также он добавил, что санкции против СП-2 не предполагают ограничений на эксплуатацию газопровода. США опоздали с эмбарго против строительства, поэтому вопрос реализации проекта выходит на финишную прямую.
"Все санкции против "Северного потока - 2" касаются его строительства, но не эксплуатации. А с мерами против строительства американцы явно опоздали. В ближайшее время трубы будут достыкованы, и после сертификации вопрос должен быть закрыт. Что касается европейского бизнеса, то деньги на проект заинтересованные энергокомпании уже внесли", - подчеркнул Владимир Чижов.Читайте также"Кол в сердце Северного потока-2": в России анонсировали ответ Газпрома на санкции США
Северный поток-2 новости
- Финишный этап строительства СП-2 в исключительной экономической зоне Германии стартовал 11 декабря. Работы возобновились спустя год после того, как они были остановлены американскими санкциями.
- Компания Nord Stream 2 AG 28 декабря заявила о завершении строительных работ в Германии.
- Строительство последнего участка СП-2 в Дании намерены начать 15 января 2021 года.
- По словам российского эксперта Игоря Юшко, газопровод Северный поток-2 будет достроен даже в том случае, если США введут санкции. Он считает, что американцы не успеют запустить ограничения в нужные сроки.
- Ряд других российских экспертов прогнозируют, что работы над строительством СП-2 будут завершены до середины 2021 года.
- Палата представителей США 29 декабря отменила вето президента Трампа на оборонный бюджет государства на будущий год. В документ включены ограничений против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
- Издание Bloomberg со ссылкой на Nord Stream 2 AG сообщило, что компания планирует завершить строительство СП-2 до конца 2021 года.