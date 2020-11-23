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Удар в спину от силовиков: в Беларуси раскрыли сценарий свержения Лукашенко

23 ноября 2020, 04:45

При малейшей опасности Александр Лукашенко бросит силовиков на произвол судьбы, уверен Сергей Анисько.

Лукашенко,ОМОН
Александр Лукашенко на встрече с силовиками / Reuters

За 26 лет пребывания у власти Александр Лукашенко переделал силовые структуры Беларуси под себя, особенно высший руководящий состав.

Об этом подполковник белорусского КГБ в отставке Сергей Анисько рассказал в интервью Gazetaby.com.

"Назначения силовиков – прерогатива Лукашенко, который производит тщательный отбор. И вот за 26 лет возник монолитный отряд руководящего звена, защищающий правителя", - пояснил он.

В то же время он обратил внимание на то, что такая ситуация наблюдается в основном среди руководящего звена, а не рядового состава.

"Среди рядовых сотрудников МВД, КГБ брожение умов достаточно большое. На сторону Лукашенко встали не конторы, а их руководители. Но надо отметить, скамейка запасных у Александра Григорьевича коротенькая. Сужу по той кадровой чехарде, которая наблюдается в последнее время", - подчеркнул Анисько.

При этом он не исключил, что может возникнуть ситуация, когда белорусские силовики пойдут против Лукашенко.

Читайте также"Жесть" в Минске: ОМОН дубинками избил заступившуюся за парня девушку"Еще возможны другие процессы. В свое время силовики Чаушеску расстреливали людей, а через несколько суток они уже были с народом", - отметил полковник КГБ в отставке.

Он также уверен, что при малейшей опасности Лукашенко бросит силовиков на произвол судьбы.

"Они думают, что Лукашенко будет их спасать. Да ни фига не будет. Себя будет, сыновей своих будет – а остальным бросит клич как на корабле: спасайся, кто и как может", - добавил Анисько.

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  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
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