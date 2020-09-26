Удар ядерной бомбы: создатель Новичка объяснил принцип действия яда

Создатель Новичка объяснил принцип его действия / Sky News

Действие нервно-паралитического вещества Новичок, которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, сравнимо по эффективности с ядерной бомбой.

Об этом один из создателей Новичка Леонид Ринк рассказал в интервью РИА Новости.

Ученый подчеркнул, что Новичок был сравним с атомным оружием такого же объема или веса, но выигрывал в стоимости.

Ринк пояснил, что в случае применения Новичка вся материальная часть противника оставалась бы целой — необходимо было бы только помыть технику и дома, а затем можно было бы применять их в своих целях.

Химик добавил, что перед разработчиками вещества ставилась задача сделать его максимально эффективным, но короткоживущим.

Его планировали применять на поле боя, и наступающие части советской армии не должны были подвергнуться воздействию Новичка. В итоге задача была выполнена, и, по прогнозам, войска могли войти на территорию после применения химоружия, "пройти это место и заниматься следующими делами".

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