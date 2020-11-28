"Удавка на шее диктатора": в Беларуси раскрыли новую тактику свержения Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

В Беларуси запланированы новые масштабные акции протеста оппозиции по всей стране.

Как сообщает ведущий белорусский Telegram-канал Нехта, в воскресенье, 29 ноября, состоится Марш соседей, который планируется провести прямо во дворах домов.

"Только воля и упорство белорусов в отстаивании своих прав жить в свободной и развитой стране заставляют весь мир помогать нам потуже стягивать удавку на шее диктатора", - говорится в сообщении.

В белорусской оппозиции также добавили: "Россия уже прямо принуждает упыря давать обещания об уходе (но он, конечно, обманет, если почувствует ослабление давления). А все остальные соседи и весь цивилизованный мир вообще не признают его легитимность, вводят новые и новые санкции. Колхозный фюрер усиливает террор, отправляет свои бандформирования в наши дворы и на наши предприятия (например, недавние аресты прямо на БМЗ), но волю народа ему уже не сломить".

Отметим, что белорусов призывают выйти на протесты в 12:00 прямо в своих дворах. К 12:30 предлагается собраться в специальных точках в кварталах и районах. Как пишет канал, точки сборов для Минска и других областных центров будут опубликованы завтра утром.

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