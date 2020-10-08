Уголовное дело против Тихановской: в России ошарашили заявлением

Светлана Тихановская / Скриншот

В министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, что не возбуждали уголовное дело против белорусской оппозиционерки и бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.

Стоит отметить, что в штабе Светланы Тихановской спокойно восприняли информацию о внесении ее якобы в базу розыска МВД РФ.

"Вы знаете, наверное, нужно проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле в Беларуси, тем более в России. Я такой новости не слышала", - подчеркнула она.

Напомним, Светлана Тихановская после встречи, 5 октября, с канцлером Германии Ангелой Меркель заявила, что хочет встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Александра Лукашенко.