Уголовного дела нет: в России закрыли глаза на ситуацию с Навальным

В России не открывают дело по факту отравления Навального / Reuters

Российские правоохранительные органы игнорируют ситуацию, произошедшую с оппозиционером Алексеем Навальным. По состоянию на 24 августа уголовное дело так и не возбуждено.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем Твиттере.

"В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за три дня. Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено", - отметила Ярмыш.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте также"Здесь лежит враг Путина": немецкие СМИ показали, где лечат НавальногоНапомним, ранее представитель правительства Германии Штеффан Зайберт заявил, что российского оппозиционного политика Алексея Навального могли отравить.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Зайберта, существует "определенная вероятность" отравления российского оппозиционера.

"К сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев", - сказал он.