Угроза бунта против Байдена: Трамп рассказал, когда покинет Белый дом

Дональд Трамп / Reuters

Несмотря на продолжающийся подсчет голосов после президентских выборов США Дональд Трамп выражает готовность оставить Белый дом.

Нынешний президент США готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений, сообщает телеканал Fox News.

Как сказал Трамп в беседе с журналистом, победа Байдена должна быть честной и законной.

"Трамп сказал, что он реалист и поступит правильно. Он создал полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса будут подсчитаны, а все незаконные — отклонены, он будет следовать Конституции", — подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы с Трампом не создалось впечатления о его готовности свергнуть Байдена, если тот победит на выборах.

"Трамп расстроен, но все еще силен. Он хочет сделать все возможное, чтобы убедиться, что это справедливый результат", — передают содержание разговора журналисты.

В то же время они добавили, что Трамп всерьез рассматривает возможность повторного баллотирования в президенты в 2024 году.

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Ранее сообщалось о том, что Трамп все больше осознает, что итоги президентских выборов будут не в его пользу.

В ходе встречи в Белом доме Трамп имел беседу с несколькими советниками, многие из которых откровенно заявили, что шансы изменить результат выборов с помощью судебной волокиты крайне низкие.