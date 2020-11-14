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Угроза бунта против Байдена: Трамп рассказал, когда покинет Белый дом

14 ноября 2020, 14:28

Дональд Трамп сказал, что он реалист и поступит правильно.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Несмотря на продолжающийся подсчет голосов после президентских выборов США Дональд Трамп выражает готовность оставить Белый дом.

Нынешний президент США готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений, сообщает телеканал Fox News.

Как сказал Трамп в беседе с журналистом, победа Байдена должна быть честной и законной.

"Трамп сказал, что он реалист и поступит правильно. Он создал полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса будут подсчитаны, а все незаконные — отклонены, он будет следовать Конституции", — подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы с Трампом не создалось впечатления о его готовности свергнуть Байдена, если тот победит на выборах.

"Трамп расстроен, но все еще силен. Он хочет сделать все возможное, чтобы убедиться, что это справедливый результат", — передают содержание разговора журналисты.

В то же время они добавили, что Трамп всерьез рассматривает возможность повторного баллотирования в президенты в 2024 году.

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Ранее сообщалось о том, что Трамп все больше осознает, что итоги президентских выборов будут не в его пользу.

В ходе встречи в Белом доме Трамп имел беседу с несколькими советниками, многие из которых откровенно заявили, что шансы изменить результат выборов с помощью судебной волокиты крайне низкие.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

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