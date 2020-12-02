Угроза территории НАТО: в Альянсе раскрыли опасность России

В НАТО напомнили о враждебных действиях России / Reuters

Россия ведет активную борьбу с НАТО и представляет собой прямую угрозу территориям стран коллективного блока безопасности. Военное вторжение в Украину в 2014 году, наращивание ядерного потенциала, попытка установления контроля над бывшими советскими республиками и применение других различных средств свидетельствуют о неоспоримой российской угрозе.

Как отмечается в докладе НАТО 2030, российское государство угрожает Альянсу при помощи гибридных инструментов войны. Коллективный блок безопасности в свое время предлагал Москве сотрудничество и перспективы евроатлантической интеграции, однако Россия отказалась от такого варианта развития события. В РФ осуществляют враждебные действия, направленные на подрыв евроатлантической системы безопасности.

"Попытки НАТО нарастить надежное партнерство и привлечь Россию к формированию архитектуры евроатлантической безопасности в период после холодной войны, были отметены. В 2014 году Россия незаконно и неоправданно аннексировала Крым, вторглась и оккупировала часть Восточной Украины. Российская власть стремится к гегемонии над бывшими советскими государствами, и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, блокируя путь этих государств в продвижении к НАТО", - говорится в докладе Североатлантического альянса.Читайте такжеВ Германии призвали рассмотреть вступление России в НАТО

При этом в НАТО не забывают, что РФ пытается создавать зависимые от Москвы государства неподалеку от территории коллективного блока безопасности и нарушает правила контроля над вооружением. Это уже привело к разрыву договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В докладе подчеркивается, что применение Россия вышеуказанных методов демонстрирует намерения Москвы ослабить НАТО как единую и целостную структуру.

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