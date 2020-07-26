"Достанут даже в Антарктиде": в Госдуме России открыто угрожают Зеленскому

Зеленскому поступили угрозы из Госдумы / УНИАН

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому пообещали, что якобы "чеченские полярники" найдут и накажут его даже в Антарктиде.

Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов, передает ФАН.

"Его достанут даже в Антарктиде: наши бравые чеченские полярники перероют весь снежный континент, но найдут иглу, в которой он от них спрячется", — сказал Милонов.

По его словам, Зеленскому лучше извиниться и прояснить свою позицию по отношению к мусульманскому миру. При этом чтобы Кадыров поверил в извинения, Зеленскому придётся "вывернуться наизнанку".

Читайте также"Лживые провокаторы": Кадыров пригрозил США оружием и вызвал на бой

Ранее Рамзан Кадыров потребовал у президента Украины Владимира Зеленского извинений за якобы оскорбление памяти его отца Ахмата Кадырова.

Напомним, ранее российские журналисты сообщали, что Рамзан Кадыров заразился коронавирусом и пребывает в тяжелом состоянии. Предполагалось, что заразиться он мог от Валида Абдурешидова – чеченского чиновника, которого он навещал в больнице несколько недель назад.

Позднее спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявлял, что Рамзан Кадыров не болен китайским коронавирусом (Covid-19) и нет никаких поводов для беспокойства.