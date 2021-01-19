Уход от санкций США: в Германии приняли решение по спасению Северного потока-2

Германия рассчитывает продолжить строительство газопровода СП-2.
На территории земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ был создан экологический фонд Защита климата и окружающей среды MV, задачей которого является вывод из-под удара санкций США европейских компаний, принимающих участие в строительстве Северного потока-2.
Как рассказал министр энергетики Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью изданию Schweriner Volkszeitung, организация получила разрешение на регистрацию от министерства юстиции. Работа фонда уже запущена.
"Фонд создан и живет теперь собственной жизнью", - сказал Пегель.
Фонд в защиту проекта Северный поток-2
Власти Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания 6 января выступили с инициативой создания специального фонда, при помощи которого бенефициары проекта планировали вывести из-под угрозы санкций США юридические лица, прямо или опосредованно принимающие участие в строительстве СП-2.
На следующий день стало известно, что парламент региона поддержал данную идею, а компания Nord Stream AG готова внести в уставной капитал фонда до 60 миллионов долларов.Читайте такжеГазпром допустил уничтожение Северного потока-2: у Путина разразились заявлением
Северный поток-2 новости
- Американский Конгресс сумел преодолеть вето Дональда Трампа на оборонный бюджет, вследствие чего новые санкции против газопровода Северный поток-2 вступили в силу уже с 1 января 2021 года.
- Компания Nord Stream AG 15 января объявила о паузе в строительстве газопровода СП-2 в Дании из-за технических проблем. В экспертной среде России заявили, что проблема возникла из-за отсутствия лицензии у трубоукладчика Академик Черский, который не прошел сертификацию норвежской компании DNV GL, вышедшей из проекта из-за высоких шансов попасть под американские санкции.
- В США предупредили Германию о намерении ввести новые ограничения, связанные со строительством Северного потока-2. На этот раз против трубоукладчика Фортуна и компании, которая владеет судном.