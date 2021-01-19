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Уход от санкций США: в Германии приняли решение по спасению Северного потока-2

19 января 2021, 16:57
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Германия рассчитывает продолжить строительство газопровода СП-2.

Северный поток-2
В Германии создан фонд для поддержки строительства газопровода Северный поток-2 / Reuters

На территории земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ был создан экологический фонд Защита климата и окружающей среды MV, задачей которого является вывод из-под удара санкций США европейских компаний, принимающих участие в строительстве Северного потока-2.

Как рассказал министр энергетики Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью изданию Schweriner Volkszeitung, организация получила разрешение на регистрацию от министерства юстиции. Работа фонда уже запущена.

"Фонд создан и живет теперь собственной жизнью", - сказал Пегель.

Фонд в защиту проекта Северный поток-2

Власти Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания 6 января выступили с инициативой создания специального фонда, при помощи которого бенефициары проекта планировали вывести из-под угрозы санкций США юридические лица, прямо или опосредованно принимающие участие в строительстве СП-2.

На следующий день стало известно, что парламент региона поддержал данную идею, а компания Nord Stream AG готова внести в уставной капитал фонда до 60 миллионов долларов.Читайте такжеГазпром допустил уничтожение Северного потока-2: у Путина разразились заявлением

Северный поток-2 новости

новости Германии Северный поток-2
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