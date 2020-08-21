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Украина заморозила безвиз с Беларусью: как теперь въезжать в страну

21 августа 2020, 14:04

С 1 сентября 2020 украинцам для въезда в Беларусь понадобится загранпаспорт.

Правила въезда в Беларусь из Украины 2020 кардинально меняются
Правила въезда в Беларусь из Украины 2020 кардинально меняются / 100.gpk.gov.by

Украина решила приостановить безвиз с Беларусью. Речь идет о частичном приостановлении Соглашения между Кабмином Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, с 1 сентября 2020 украинцам для въезда в Беларусь понадобится загранпаспорт.

Пограничники такое нововведение объяснили желанием "защитить украинских граждан" на случай потери их внутреннего паспорта за границей.

Согласно сообщению, это также уменьшит время прохождения пограничного контроля, так как информация с загранпаспортов автоматическими ридерами считывается быстрее.

Ранее Украина отозвала своего посла в Беларуси. Киев тогда заявил, что намерен пересмотреть перспективы отношений Украины с Беларусью.

Напомним, 16 августа Александр Лукашенко на "антимайдане" выдвинул громкое обвинение против Украины. Он заявил, что Латвия, Литва, Польша и Украина "приказывают" Беларуси провести перевыборы президента страны. Политик заявил, что власти не намерены идти на поводу у других стран.

Добавим, что 14 августа Беларусь выдала 32 боевика ЧВК Вагнера России, среди них, как при задержании утверждали в Минске, были украинские граждане. Украина и Беларусь проводили консультации о выдаче наемников Киеву, однако договоренности провалились.

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