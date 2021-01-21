Украине при Байдене грозят жесткие условия – юрист

США при Джозефе Байдене могут выдвинуть Киеву жесткие условия, спрогнозировал юрист / Reuters

Российский юрист Марк Фейгин заявил, что во время президентства в США демократа Джозефа Байдена Украине будут поставлены почти ультимативно жесткие условия.

Киеву будут ставить более жесткие условия относительно борьбы с коррупцией, реформ и роли олигархии, рассказал эксперт в интервью Фактам.

По мнению собеседника, Украине поставят условия, которым она должна соответствовать.

"…Возможно, изменятся отдельные подходы, касающиеся того, что перед потенциальными союзниками, той же Украиной, будут ставиться более жесткие условия по реформам... Вот тут будут почти ультимативно жесткие поставлены условия", – спрогнозировал эксперт.