Украине светит выгода от протестов в Беларуси – эксперт

Из-за протестов в Беларуси в Украину могут выехать белорусские айтишники, спрогнозировал эксперт / Reuters

Директор аналитического центра Третий сектор – политолог Андрей Золотарев – считает, что Украина может выиграть от протестов в Беларуси.

Фактор подавления протестов может стимулировать эмиграцию из Беларуси, ее может ожидать "большой исход", рассказал эксперт на чате в Главреде.

Собеседник отметил, что в сложившейся ситуации многие белорусы-айтишники предпочтут Украину.

"Кстати, Украина от этого (от протестов в Беларуси – Ред.) может выиграть. Во всяком случае, если судить по заявлениям белорусских айтишников", – сказал политолог.

Эксперт добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко в стране смог создать неплохие условия для IT-индустрии, яркий пример – игра World of Tanks, в которую любят играть великовозрастные мальчики, и которая заработала полмиллиарда долларов.

"Многие белорусы-айтишники предпочтут в сложившейся ситуации Украину. Возможно, спустя некоторое время и разобравшись, они уедут дальше, но трудовая миграция из Беларуси неизбежна…", – сказал Золотарев.

По его словам, айтишникам нужен не только хороший кусок масла, который можно намазать на хлеб, но и чувство самоуважения, чтобы "не быць скотам", как пел белорусский певец Сергей Михалок.

Читайте такжеПротесты в Беларуси: пять важных аспектов для украинцев"…Там (в Беларуси – Ред.) и так за последние 10-15 лет население на полмиллиона сократилось. Правда, темпы депопуляции в Беларуси все равно ниже, чем в Украине", – подчеркнул политолог.

Ранее экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что в случае краха протестов в Беларуси Украине грозит "удар" – вокруг украинского государства может еще больше затянуться кольцо.