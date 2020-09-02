Украинский сценарий реализовать не позволили: глава МИД Беларуси отчитался Лаврову

Макей встретился с Лавровым / УНИАН

В среду, 2 сентября, глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеев Лавровым.

Об этом сообщает Интерфакс.

В ходе встречи Макей заявил, что взвешенная позиция России помогает избежать открытого вмешательства извне в ситуацию в Беларуси. Он отметил, что на сегодняшний день "определенное политическое противостояние наблюдается, но его уровень накала уже значительно ниже".

"И в этой части я хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси", - сказал он.

Также он подчеркнул, что власти Беларуси не позволили реализовать в стране украинский сценарий.

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне", - сказал Макей.

Читайте также"Произошедшее в Украине – цветочки": Лукашенко заговорил о резне в БеларусиНапомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва видит попытки раскачивать ситуацию в Беларуси, а литовские соседи перешли все грани приличия.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы убеждены, что белорусский народ имеет все возможности самостоятельно эту проблему решить. Да, есть вопросы, которые необходимо обсуждать, - это очевидно. Но пытаться сразу же выступать неким судьей, как это пытаются делать наши западные коллеги, сразу выносить свои приговоры, пытаться исполнять эти приговоры путем введения санкций, и прочих угроз, мы считаем недопустимым в современном мире", - сказал Лавров.