"Улица – это сотни тысяч людей": Алексиевич просит помощи у россиян в борьбе с Лукашенко

Русская интеллигенция не должна спокойно наблюдать за тем, что происходит в Беларуси - Алексиевич / Reuters

Координационный совет оппозиции не занимался подготовкой государственного переворота. Протесты в Беларуси сигнализируют о том, что восстал белорусский народ – сотни тысяч людей верят в победу над режимом Лукашенко. Русская интеллигенция не должна молча наблюдать за тем, что происходит в республике.

Об этом заявила Нобелевский лауреат, участница Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич, сообщается на сайте белорусского ПЕН-центра.

По ее словам, действия властей привели к тому, что все единомышленники политика оказались либо в тюрьме, либо за границей. Однако на место оппозиции придут другие люди, потому что сотни тысяч людей не поддерживают правящий режим Лукашенко.

"Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ", - отметила Алексиевич.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси объяснили, что случилось с паспортом Колесниковой

Также она обратилась к части россиян, которые, как считает оппозиционный политик, должны выступить в поддержку белорусского народа в их стремлении к свободе.

"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья", - подчеркнула Алексиевич.

Напомним, 7 сентября в Беларуси была похищена лидер оппозиции Мария Колесникова.

На следующий день ее пытались выдворить в Украину, однако она порвала свой паспорт и осталась в Беларуси, где политика задержали.

Соратники Колесниковой – Антон Родненков и Иван Кравцов – находятся на территории Украины.

Во вторник, 9 сентября, стало известно, что Мария Колесникова арестована. В ее квартире проходит обыск.

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