Ультиматум Тихановской: в Беларуси объяснили, что похоронит режим Лукашенко

Предыдущая забастовка в Беларуси не принесла результатов, напомнил Павел Усов.
Анонсированная в Беларуси всеобщая забастовка вряд ли будет иметь массовый характер, заявил белорусский политолог Павел Усов.
С учетом, того, как развиваются события, никто не может предсказать, какова будет реакция белорусского общества, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.
"Есть очень активная массовая информационная работа в политическом общественном пространстве, но все еще вопрос остается в психологической готовности белорусов в своем большинстве проявить солидарность, мужество и принять участие в забастовке в той форме, которая предлагается - не идти на работу, не покупать продукты в государственных магазинах и т.д. Здесь уже все зависит от каждого белоруса в отдельности, но работа была проведена", - сказал политолог.
Усов напомнил, что предыдущая забастовка не принесла результатов, несмотря на то, что тогда для нее было больше причин.
"Еще один важный момент - уже была попытка организации забастовки после кровавого разгона протестующих, но она не принесла результатов. Сейчас отсутствуют два фактора – фактор шока, который был в августе, это была реакция на насилие, и второй момент – это постепенное привыкание к тому, что происходит в стране, к репрессиям, позиционному противостоянию, когда народ не готов нести большие риски, когда это касается лично их", - добавил эксперт.
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