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Умер актер-звезда Вечного зова и Большой перемены

7 января 2021, 17:03
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Валерий Хлевинский умер на 78-году жизни.

Актер
Валерий Хлевинский / 24СМИ

Известный советский кино и театральный актер Валерий Хлевинский скончался 7 января в Москве.

Об этом сообщается на официальном сайте Московского художественного театра имени Антона Чехова, в котором работал артист. Причина смерти Хлевинского не называется.

Гражданская панихида по артисту и отпевание состоится в ближайший понедельник, 11 января. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года в городе Горький (ныне ‒ Нижний Новгород). Со школы участвовал в самодеятельности и посещал драматический кружок Владимирского гарнизонного Дома офицеров.

С первого раза Хлевинского не удалось поступить в школу-студию МХАТ. Он полтора сезона играл в драматическом театре имени Анатолия Луначарского в городе Владимир.

Затем Хлевинский все-таки поступил Школу-студию МХАТ и закончил ее в 1969 году. Много лет играл в театре Современнике и в Табакерке ‒ театре Олега Табакова. В 2001-м влился в труппу МХТ имени Антона Чехова. И преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.

Сниматься в кино Хлевинский начал в 1970-х ‒ Егор из "Конца Любавиных", Том Старк из телефильма "Вся королевская рать", Авдотьин в "Большой перемене", Савельев в "Вечном зове".

Среди других его известных фильмов ‒ "Молчание доктора Ивенса", "Валентин и Валентина", "Сувенир для прокурора", "Такси-блюз", "Дети чугунных богов".

Читайте такжеУмер Валентин Гафт – биография и фильмография актера

Напомним, ранее сообщалось:

  • В Москве на 81-м году жизни умер актер и звезда легендарного фильма Человек-амфибия Владимир Коренев.
  • Коренев умер от последствий коронавируса.
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