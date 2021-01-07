Умер актер-звезда Вечного зова и Большой перемены

Валерий Хлевинский / 24СМИ

Известный советский кино и театральный актер Валерий Хлевинский скончался 7 января в Москве.

Об этом сообщается на официальном сайте Московского художественного театра имени Антона Чехова, в котором работал артист. Причина смерти Хлевинского не называется.

Гражданская панихида по артисту и отпевание состоится в ближайший понедельник, 11 января. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года в городе Горький (ныне ‒ Нижний Новгород). Со школы участвовал в самодеятельности и посещал драматический кружок Владимирского гарнизонного Дома офицеров.

С первого раза Хлевинского не удалось поступить в школу-студию МХАТ. Он полтора сезона играл в драматическом театре имени Анатолия Луначарского в городе Владимир.

Затем Хлевинский все-таки поступил Школу-студию МХАТ и закончил ее в 1969 году. Много лет играл в театре Современнике и в Табакерке ‒ театре Олега Табакова. В 2001-м влился в труппу МХТ имени Антона Чехова. И преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.

Сниматься в кино Хлевинский начал в 1970-х ‒ Егор из "Конца Любавиных", Том Старк из телефильма "Вся королевская рать", Авдотьин в "Большой перемене", Савельев в "Вечном зове".

Среди других его известных фильмов ‒ "Молчание доктора Ивенса", "Валентин и Валентина", "Сувенир для прокурора", "Такси-блюз", "Дети чугунных богов".

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