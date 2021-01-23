Умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг

Ларри Кинг / Фейсбук Л.Кинга

В Соединенных Штатах Америки скончался знаменитый журналист и телеведущий Ларри Кинг.

Он ушел из жизни в возрасте 87 лет, говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

Кинг умер 23 января утром в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Отметим, что в начале января телеведущий был госпитализирован с коронавирусом.

В 2019 году Кинг перенес уже третий инфаркт.

Летом 2020-го года похоронил двоих детей.

По данным CNN, Кинг давно страдал от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в 2017 году он полностью прошел курс лечения от онкологии.

Чем известен Ларри Кинг:

Ларри Кинг прославился, как флагман-телеведущий канала CNN (в период с 1985 по 2010 год).

Он брал интервью у политиков, бизнесменов и других знаменитостей в своем передачи Larry King Live.

С июля 2012 года он вел программу Larry King Now на стриминге Hulu и на американском отделении российского пропагандистского канала Russia Today.

Ларри Кинг придумал свой фирменный имидж: в эфире он появлялся в рубашках, а также подтяжках, зачастую смелых расцветок. В этом ему начали подражать многие телеведущие по всему миру.

Читайте такжеУмерла Мира Фурлан - звезда легендарного Вавилона-5

Напомним, ранее сообщалось о том, что ушел из жизни известный ученый, общественный деятель и экс-нардеп Владимир Черняк.

Черняк умер после длительной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.