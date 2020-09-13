Умер легендарный советский боксер и противник Мухаммеда Али

Евгений Горстков / Rusboxing

В России скончался легендарный советский боксер Евгений Горстков.

О смерти 70-летнего экс-спортсмена сообщили представители Федерации бокса России.

Горстков имел звание заслуженного мастера спорта СССР и титула четырехкратного чемпиона СССР и двукратного чемпиона Европы.

О причинах смерти экс-спортсмена ничего не сообщается.

Евгений Горстков родился 26 мая 1950 года в Орске (Оренбургская область). Боксом начал заниматься в обществе Трудовые резервы. Как утверждают специалисты по спорту, Горстков добился больших успехов в спорте и по праву может считаться одним из самых ярких боксеров СССР 1970-х годов.

Кроме того, именно Горстков стал обладателем первой "хрустальной перчатки" ‒ специальный приз, который в СССР получали сильнейшие боксеры в тяжелом весе. Всего таких призов у него было пять.

С 1974 по 1981 год Горстков участвовал в 228 боях на ринге. Он также прославился тем, что был одним из трех советских боксеров (вместе с Игорем Высоцким и Петром Заевым), которых пригласили в 1978 году в Москве провести показательные бои с легендой мирового бокса Мохаммедом Али.

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