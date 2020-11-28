​"Уже бастовать не будут​": Лукашенко повеселился в коронавирусной больнице

Лукашенко впервые появился на публике в маске и пошутил о забастовке.
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил больницу в Минске, где лечат больных коронавирусом, и пообщался с медиками. Глава Беларуси не смог удержаться и пошутил о забастовках в стране.
До этого Лукашенко относился к пандемии COVID-19 пренебрежительно и всячески высмеивал ее. На различных массовых собраниях Лукашенко ни разу не замечали в маске или респираторе.
Лукашенко в 6-й больнице посетил пациентов с COVID-19 как в легкой, так и тяжелой форме заболевания. На нем была медицинская форма, а на лице - маска.
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Во время разговора с врачами и пациентами Лукашенко присел на койку инфицированного, положил руку на спину лежащего на животе больного.
Реагируя на слова одного из врачей, что им нужно работать, политик пошутил: "Так забастовка, чего вы? Побудьте!".
Когда ему ответили, что забастовок они не понимают, Лукашенко развил тему и подчеркнул: "Я говорю - люди, которые переболели, уже никогда бастовать не будут!".
Новости Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его заразили китайским коронавирусом СOVID-19 намеренно.
- Также Александр Лукашенко заявлял, что его стране удалось побороть коронавирус. По его словам, в Минске уже ликвидирована проблема COVID-19.
- Лукашенко заявил, что коронавирус создали специально. Болезнь создали для того, чтобы "столкнуть лбами" крупные государства, убежден лидер белорусов.