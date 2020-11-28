​"Уже бастовать не будут​": Лукашенко повеселился в коронавирусной больнице

Лукашенко приехал в коронавирусную больницу

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил больницу в Минске, где лечат больных коронавирусом, и пообщался с медиками. Глава Беларуси не смог удержаться и пошутил о забастовках в стране.

До этого Лукашенко относился к пандемии COVID-19 пренебрежительно и всячески высмеивал ее. На различных массовых собраниях Лукашенко ни разу не замечали в маске или респираторе.

Лукашенко в 6-й больнице посетил пациентов с COVID-19 как в легкой, так и тяжелой форме заболевания. На нем была медицинская форма, а на лице - маска.

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Во время разговора с врачами и пациентами Лукашенко присел на койку инфицированного, положил руку на спину лежащего на животе больного.

Реагируя на слова одного из врачей, что им нужно работать, политик пошутил: "Так забастовка, чего вы? Побудьте!".

Когда ему ответили, что забастовок они не понимают, Лукашенко развил тему и подчеркнул: "Я говорю - люди, которые переболели, уже никогда бастовать не будут!".

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