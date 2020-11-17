В Англии из грузовика украли продукцию Apple на 6 млрд долларов

На автомобиль напали грабители.
В Англии полиция Нортгемптоншира заявила о похищении из грузовика новой продукции компании Apple на сумму почти семь миллиардов долларов.
Как сообщает MacRumors, водитель с охраной перевозил большое количество устройств Apple.
На съезде с шоссе М1 на автомобиль осуществили нападение неизвестные грабители. Охранника и водителя связали, а затем избили. Ограбление было тщательно спланировано.
Впоследствии грузовик был доставлен своим ходом в город Крик, где воры прицепили контейнер к другому тягачу. Позже 48 поддонов с продукцией Apple были перегружены на другой автомобиль, на котором злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
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Отметим, в день кражи Apple представила новые компьютеры, основанные на ARM-чипсете M1 собственной разработки. В серию вошли MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.
Корпорация Apple запустила единую подписку Apple One на все свои сервисы в 100 странах мира, не стала исключением и Украина.
Напомним, Apple активно ищет в команду специалистов с опытом "разработки поисковых технологий".