В Англии из грузовика украли продукцию Apple на 6 млрд долларов

В Англии похитили продукцию Apple на $6,6 млрд / Reuters

В Англии полиция Нортгемптоншира заявила о похищении из грузовика новой продукции компании Apple на сумму почти семь миллиардов долларов.

Как сообщает MacRumors, водитель с охраной перевозил большое количество устройств Apple.

На съезде с шоссе М1 на автомобиль осуществили нападение неизвестные грабители. Охранника и водителя связали, а затем избили. Ограбление было тщательно спланировано.

Впоследствии грузовик был доставлен своим ходом в город Крик, где воры прицепили контейнер к другому тягачу. Позже 48 поддонов с продукцией Apple были перегружены на другой автомобиль, на котором злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Читайте такжеApple открывает представительство в УкраинеПолиция активно ищет виновников происшествия, но безуспешно.

Отметим, в день кражи Apple представила новые компьютеры, основанные на ARM-чипсете M1 собственной разработки. В серию вошли MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.