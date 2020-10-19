В Армении допустили военную победу Азербайджана в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжается военный конфликт Азербайджана и Армении / Reuters

Частичное или полное установление контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом не приведет к завершению армяно-азербайджанского конфликта. В Армении будут считать, что произошел еще один геноцид армянского народа. Поэтому переговоры являются единственным способом разрешения военной конфронтации.

Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью российскому изданию Коммерсант.

По его словам, переговоры – единственный способ урегулирования конфликта. Если Баку удастся одержать победу в Нагорном Карабахе, ее не воспримет армянский народ. Следовательно, сторонам нужно договариваться об урегулировании конфликта мирным путем.

"При поиске решения карабахской проблемы нет реальной альтернативы мирным переговорам. Если даже Азербайджану удастся, допустим, выиграть какую-то часть войны или захватить территории, все равно этим не закончится. Продолжится война умов, война историй, война человеческих эмоций. В Армении люди будут считать, что это еще один геноцид. Война не закончится. Так что есть только один путь, когда все стороны договариваются о том, как жить дальше", - утверждает Саркисян.

Также он подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ, в состав которой входят страны-гаранты разрешения вооруженного конфликта Баку и Еревана в Нагорном Карабахе – США, Франция и Россия – приложила достаточно много усилий для решения вопросов в регионе.Читайте также"Армения никогда не увидит Карабах": Алиев сделал неожиданное заявление о перемирии

Конфликт в Нагорном Карабахе