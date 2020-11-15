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В Армении главу оппозиции обвинили в покушении на Пашиняна

15 ноября 2020, 19:43

Силовики предотвратили убийство.

Пашинян
В Армении предотвратили убийство Пашиняна / Reuters

Служба национальной безопасности Армении 14 ноября заявила о предотвращении попытки убийства премьер-министра Никола Пашиняна, которое готовила группа людей с антиправительственными взглядами.

Как сообщается на сайте спецслужбы, Пашиняна намеревались убить и добиться смены власти.

По информации правоохранительных органов, житель Сюникской области незаконно приобрел большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Впоследствии мужчина договорился с политиками Армении и непризнанного Нагорного Карабаха, а также их сторонниками о покушении на Пашиняна с целью "узурпации полномочий правительства".

Полицией Армении задержан председатель оппозиционной партии Родина, экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, член партии Дашнакцутюн, командир добровольческого отряда.

Отметим, Ванецян в числе других представителей оппозиции выступал против подписанного Пашиняном соглашения по Нагорному Карабаху, по которому часть территорий непризнанной республики переходит Азербайджану.

Позже стало известно, что силовики задержали руководителя оппозиционной партии "Адеквад" Артура Даниеляна и нескольких его сторонников. После того, как Пашинян подписал соглашение по Нагорному Карабаху, Даниелян обвинил его в предательстве.

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