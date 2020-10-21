В Армении оценили вероятность мира с Азербайджаном в Нагорном Карабахе

Взятие Азербайджаном ряда территорий в Нагорном Карабахе еще не означает, что война закончилась - Саргсян / Reuters

Конфликт Азербайджана и Армении можно урегулировать только путем мирных переговоров, которые должны быть реализованы при участии международных посредников. Баку не удастся полностью взять под контроль Нагорный Карабах военным путем.

Об этом заявил армянский политик, третий президент Армении Серж Саргсян в интервью американскому изданию Independent.

По его словам, Азербайджан не сможет завоевать Нагорный Карабах – азербайджанские войска при военной поддержке Турции и наемников смогли прорваться только на одном направлении.

"Армия Азербайджана использует весь арсенал вооружения, в частности, присланные из Турции беспилотники и наемников. Впрочем за три недели им удалось вклиниться вглубь лишь на одном направлении, и это еще не означает окончания войны", - утверждает Саргсян.

С точки зрения политика, достижение мира возможно только на базе переговоров. Договориться можно было в 2011 году, когда Баку и Ереван пришли к компромиссу по вопросу нагорно-карабахского конфликта. Однако президент Азербайджана Алиев решил отказаться от такой перспективы.

"Действующий премьер-министр Армении не пошел по пути, по которому мы успешно шли долгое время, и решил, как он выразился, начать переговоры с собственной точки", – отметил Саргсян.Читайте такжеАлиев оценил вероятность полномасштабной войны Азербайджана с Арменией

Бывший армянский глава государства подчеркнул, что решение вести прямые переговоры с Алиевым является ошибочным, так как официальный Баку ни при каких обстоятельствах не пойдет на признание независимости Нагорного Карабаха.

Переговоры Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху