В Армении оценили вероятность мира с Азербайджаном в Нагорном Карабахе

Прямые переговоры с президентом Азербайджана Алиевым – ошибка армянских властей, утверждает Серж Саргсян.
Конфликт Азербайджана и Армении можно урегулировать только путем мирных переговоров, которые должны быть реализованы при участии международных посредников. Баку не удастся полностью взять под контроль Нагорный Карабах военным путем.
Об этом заявил армянский политик, третий президент Армении Серж Саргсян в интервью американскому изданию Independent.
По его словам, Азербайджан не сможет завоевать Нагорный Карабах – азербайджанские войска при военной поддержке Турции и наемников смогли прорваться только на одном направлении.
"Армия Азербайджана использует весь арсенал вооружения, в частности, присланные из Турции беспилотники и наемников. Впрочем за три недели им удалось вклиниться вглубь лишь на одном направлении, и это еще не означает окончания войны", - утверждает Саргсян.
С точки зрения политика, достижение мира возможно только на базе переговоров. Договориться можно было в 2011 году, когда Баку и Ереван пришли к компромиссу по вопросу нагорно-карабахского конфликта. Однако президент Азербайджана Алиев решил отказаться от такой перспективы.
"Действующий премьер-министр Армении не пошел по пути, по которому мы успешно шли долгое время, и решил, как он выразился, начать переговоры с собственной точки", – отметил Саргсян.Читайте такжеАлиев оценил вероятность полномасштабной войны Азербайджана с Арменией
Бывший армянский глава государства подчеркнул, что решение вести прямые переговоры с Алиевым является ошибочным, так как официальный Баку ни при каких обстоятельствах не пойдет на признание независимости Нагорного Карабаха.
Переговоры Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху
- Азербайджан 27 сентября после прекращения действия режима прекращения огня, в котором Баку и Ереван обвиняют друг друга, объявил о начале контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе.
- 10 и 18 октября стороны договаривались о перемирии, однако военные действия Баку и Еревану прекратить так и не удалось.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно докладывает об отвоеванных войсками Баку территориях в Нагорном Карабахе.
- Алиев утверждает, что в Баку готовы пойти на переговоры с Ереваном по Нагорному Карабаху. Главным условием азербайджанской стороны является вывод армянских войск с территории непризнанной НКР.
- В Армении заявили о признании независимости Нагорного Карабаха в том случае, если Еревану не удастся урегулировать конфликт с Азербайджаном мирным путем.