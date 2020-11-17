В Армении рассказали, какова роль Путина в прекращении войны в Карабахе

Роль России в прекращении военных действий оценил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
Война в Нагорном Карабахе закончилась во многом благодаря позиции России, заявили в Совбезе Армении.
О важной роли России в прекращении военных действий заявил во время видеозаседания секретарей Совбезов ОДКБ секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Свою позицию по этому вопросу он продублировал и в посту в Facebook.
"В своем выступлении рассказал о ситуации, что сложилась в Нагорном Карабахе в результате агрессии Азербайджана и Турции, подчеркнув негативное влияние Турции на безопасность региона. Отметил важность роли Российской Федерации в деле установления мира", – написал Григорян.
Война за Нагорный Карабах 2020 - что было ранее:
- 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха.
- Среди прочего в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
- Эксперты объяснили хитрый план Кремля по Карабаху. РФ стремилась изменить прозападный вектор в Армении, говорят эксперты.
- В частности, политический аналитик Андрей Ганжа описал, почему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России. Битва за Нагорный Карабах привела к катастрофическому поражению Армении и сомнительной победе Азербайджана.
- Другой эксперт объяснил, кто выиграл после перемирия в Карабахе и как РФ сдала Армению. За миротворцами РФ в Нагорном Карабахе будут присматривать турецкие наблюдатели, напомнил Олег Жданов.
Автор: Диана Беловодская