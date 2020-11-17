В Армении рассказали, какова роль Путина в прекращении войны в Карабахе

Карабах - Совбез Армении оценил роль Путина в прекращении войны / Reuters

Война в Нагорном Карабахе закончилась во многом благодаря позиции России, заявили в Совбезе Армении.

О важной роли России в прекращении военных действий заявил во время видеозаседания секретарей Совбезов ОДКБ секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Свою позицию по этому вопросу он продублировал и в посту в Facebook.

"В своем выступлении рассказал о ситуации, что сложилась в Нагорном Карабахе в результате агрессии Азербайджана и Турции, подчеркнув негативное влияние Турции на безопасность региона. Отметил важность роли Российской Федерации в деле установления мира", – написал Григорян.

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