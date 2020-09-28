В Армении рассказали, скольких военных удалось убить азербайджанцам

Война в Нагорном Карабахе / Reuters

Конфликт в Нагорном Карабахе - сразу после того, как в азербайджанском военном ведомства рассказали об уничтожении большого количества военной техники и порядка пятисот пятидесяти погибших армянских военнослужащих, в Армении опубликовали собственные официальные данные о потерях.

Об этом сообщается на официальном сайте армянского Минобороны.

По их словам, в понедельник, 28 сентября, погибли 28 военнослужащих армии Армении. В воскресенье, 27 сентября, погибло 15 военнослужащих.

Днем ранее в азербайджанском Минобороны утверждали ‒ в ходе боев с армянскими войсками погибли 16 военнослужащих.

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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее: