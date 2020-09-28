В Армении рассказали, скольких военных удалось убить азербайджанцам

В армянском Минобороны озвучили потери своей армии за два дня боев в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Нагорном Карабахе - сразу после того, как в азербайджанском военном ведомства рассказали об уничтожении большого количества военной техники и порядка пятисот пятидесяти погибших армянских военнослужащих, в Армении опубликовали собственные официальные данные о потерях.
Об этом сообщается на официальном сайте армянского Минобороны.
По их словам, в понедельник, 28 сентября, погибли 28 военнослужащих армии Армении. В воскресенье, 27 сентября, погибло 15 военнослужащих.
Днем ранее в азербайджанском Минобороны утверждали ‒ в ходе боев с армянскими войсками погибли 16 военнослужащих.
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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- В воскресенье утром, 27 сентября, обострился вооруженный конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Ереван обвинил Баку в обстреле мирных населенных пунктов в НКР. Азербайджан заявил о провокации Армении и объявил о контрнаступательной операции.
- В Турции выступили в поддержку Азербайджана и призвали Армению к немедленному прекращению конфликта. Анкара назвала республику Армения "террористическим государством", которое угрожает стабильности всего региона.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах принадлежит Баку и теперь азербайджанское государство намерено окончательно восстановить историческую справедливость.
- В НАТО призвали Азербайджан и Армению прекратить военную эскалацию и подчеркнули, что военного решения конфликта в Нагорном Карабахе не существует.
- Поздне президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган заявил - настало время прекратить военную оккупацию Арменией принадлежащей Азербайджану территории Нагорного Карабаха. Он считает, что официальный Ереван должен оставить земли официального Баку и прекратить боевые действия.
Автор: Дмитрий Видоменко