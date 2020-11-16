В Армению массово прибывают самолеты с миротворцами из РФ / Reuters

В Армению уже прибыли два самолета моделей Ан-124 (Руслан) и 18 самолетов моделей Ил-76 военно-транспортной авиации РФ.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой Минобороны России. Они доставили в аэропорт Еревана российских миротворцев и специальную технику.

Также отмечается, что на борту самолетов прибыла 15-я миротворческая бригада ВВС РФ. "Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники", — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего за сутки из России в Армению было доставлено 58 единиц техники ‒ бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны и экскаваторы.

Первые самолеты с миротворцами отправились в Нагорный Карабах 10 ноября. Всего в зону конфликта планируется перебросить 1960 военных, 90 БТР и 380 единиц спецтехники. Подразделения миротворцев постепенно разворачиваются вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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Договор о прекращении войны в Карабахе – что было ранее:

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После подписания документа в Ереване начались массовые беспорядки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.