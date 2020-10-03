В армии Азербайджана назвали главную цель в Нагорном Карабахе

Азербайджан намерен взять Нагорный Карабах под контроль Баку / capital.ua

Ключевой целью Азербайджана в вооруженном противостоянии с Арменией в районе Нагорного Карабаха является полное освобождение территорий, которые контролируют в данный момент армянские войска.

Об этом заявил командующий первым армейским корпусом республики Азербайджан Хикмет Гасанов, сообщает Sputnik Азербайджан в своем Telegram-канале.

"Наша цель - не только Мадагиз, наша цель - полное восстановление территориальной целостности Азербайджана", - заявил Гасанов в ходе брифинга после взятия Баку под контроль села Магадиз в Нагорном Карабахе.

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