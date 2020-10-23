В Австрии посадили на 12 лет женщину, призывавшую Путина ввести войска

14 человек предстали перед судом по обвинению в подстрекательстве к государственной измене / Фото: Spitzel Staat/YouTube

В Австрии местную жительницу Монику Унгер, которая призывала президента РФ Владимира Путина ввести войска и планировала устроить в стране военный переворот, приговорили к 12 годам тюремного заключения.

Как информирует The Local, ее единомышленников наказали мягче.

Австрийка провозгласила себя президентом подпольной организации под названием Конфедерация Австрия. В связи с этим ее признали виновной в подстрекательстве к мятежу и попытке подрыва государственного строя.

Уточняется, что на 10 лет посадили в тюрьму ее помощника, 71-летнего отставного полицейского. Еще несколько человек получили менее значительные сроки.

Создателей Конфедерации задержали в октябре 2018 года. В масштабах всей Австрии группа насчитывала до 2,7 тысячи участников и позиционировала себя как полноценное государство, альтернативное существующему. Члены группы копили деньги и рассчитывали устроить в стране военный переворот, рассматривая и варианты иностранного вмешательства

Читайте такжеПутин едко высказался о тех, кто ждет затухания РоссииУнгер была лидером организации, она критиковала австрийский строй за несправедливость и даже написала письмо Путину. Женщина ранее состояла в националистической Австрийской партии свободы, она утверждала, что современная Австрия — несвободное "общество капитала", подавляющее личность.

Напомним: