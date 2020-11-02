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Массовый расстрел в Вене возле синагоги: много погибших

2 ноября 2020, 22:33

По данным полиции, речь может идти о беспорядочной стрельбе.

В Вене неизвестные открыли стрельбу в районе синагоги / Фото: скриншот из видео

Семь человек погибли 2 ноября в результате вооруженной атаки в столице Австрии Вене.

Как сообщает издание Kurier, одного из преступников, по предварительной информации, удалось задержать.

По другим данным, погиб сам нападавший, всего их было двое, один сбежал, его ищут. Один из преступников подорвался на поясе со взрывчаткой.

Злоумышленников было несколько — кроме синагоги они напали на ресторан и на еврейский центр. Было сделано не менее 50 выстрелов - стрельба велась из автоматического оружия.

МВД также предполагает, что речь может идти о беспорядочной стрельбе. При этом не установлено, было ли религиозное сооружение главным объектом атаки нападавших.

/ Синагога справа

Позже стало известно, что в результате атаки погиб полицейский, четыре человека получили ранения. Район происшествия оцеплен полицией, которая объявила о проведении масштабной спецоперации.

Власти страны не исключают, что нападение было терактом. Правоохранители призвали жителей города и туристов избегать общественных мест и транспорта.

Позже СМИ сообщили о новых нападениях в Вене. Речь может идти о стрельбе в отеле Хилтон. В другой локации террористам удалось захватить заложников.

Теракт в Ницце – о чем сообщалось ранее:

  • 29 октября на популярном французском курорте Ницца человек с ножом напал на прохожих возле местной церкви-базилики Нотр-Дам. В результате нападения погибли три человека и еще несколько получили ранения. Также стало известно, что нападавший обезглавил женщину. Жертвами стали 55-летний Винсент Локес, священник прихода, и две женщины 44 и 70 лет.

  • Нападавший получил огнестрельное ранение при задержании. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар". Позже у него нашли свидетельство итальянского "Красного Креста". Оказалось, что он – тунисец 1999 года рождения.

  • Исполнитель теракта нелегально прибыл во Францию 9 октября из Италии через Лампедузу, это сообщил прокурор антитеррористического ведомства Франции Жан-Франсуа Рикар.

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