В Азербайджане раскрыли планы о наступлении на Нагорный Карабах

В Баку заявили о намерении уничтожать военные силы Армении/ кадр из видео

Азербайджанским войскам поручили продолжать контрнаступательную операцию в районе Нагорного Карабаха и проводить действия по уничтожению военной силы противника.

Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны республики Азербайджан, сообщает информагентство Интерфакс-Азербайджан.

В сообщении речь идет о том, что во вторник, 6 октября, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел совещание, в ходе которого дал указание войскам уничтожать военные силы противника.

"Дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника. Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.

Гасанов подчеркнул, что если Армения в ходе боевых действий применит ракетные комплексы Искандер, азербайджанцы нанесут серьезный удар по военно-стратегической структуре противника.Читайте такжеПрезидент Нагорно-Карабахской Республики обратился к Азербайджану

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