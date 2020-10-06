В Азербайджане раскрыли планы о наступлении на Нагорный Карабах

Баку не намерен сворачивать военную операцию в районе нагорно-карабахского конфликта.
Азербайджанским войскам поручили продолжать контрнаступательную операцию в районе Нагорного Карабаха и проводить действия по уничтожению военной силы противника.
Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны республики Азербайджан, сообщает информагентство Интерфакс-Азербайджан.
В сообщении речь идет о том, что во вторник, 6 октября, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел совещание, в ходе которого дал указание войскам уничтожать военные силы противника.
"Дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника. Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.
Гасанов подчеркнул, что если Армения в ходе боевых действий применит ракетные комплексы Искандер, азербайджанцы нанесут серьезный удар по военно-стратегической структуре противника.Читайте такжеПрезидент Нагорно-Карабахской Республики обратился к Азербайджану
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном вспыхнул утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанских военных в ракетных ударах по непризаннной НКР, а в Баку заявили о провокации Армении и начале контрнаступательной военной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев главным условием прекращения войны назвал вывод армянских войск из Нагорного Карабаха и урегулирование конфликта в интересах территориальной целостности азербайджанского государства.
- Военную операцию Азербайджана поддерживает президент Турции Реджеп Эрдоган, который также настаивает на выводе армянских войск из Нагорного Карабаха.
- Азербайджанский президент Ильхам Алиев информирует о взятии армией Азербайджана ряда сел в Нагорном Карабахе и заявляет о готовности продолжать проведение военной операции.