В Азербайджане раскрыли планы по возвращению Нагорного Карабаха

Армия Азербайджана могла вернуть Нагорный Карабах еще в начале 2000-х годов, утверждает Эльман Рустамов.
Вооруженные силы республики Азербайджан были готовы к возвращению Нагорного Карабаха еще в начале 2000-х годов, однако геополитические реалии на тот момент не позволяли Баку реализовать свои планы.
Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Эльман Рустамов, сообщает Интерфакс-Азербайджан.
По его словам, сейчас ситуация сложилась таким образом, что преимущество на стороне Азербайджана – у Баку высокий моральный дух и серьезная поддержка на международном уровне.
"Нынешняя война отражает в себе все преимущества Азербайджана. В первую очередь, у нас моральное преимущество, так как эта война для нас народная, освободительная. У нас также очень сильное преимущество в дипломатической сфере", - отметил чиновник.
Более того, он акцентировал внимание на том, что армия была готова к возвращению Нагорного Карабаха еще в начале нулевых годов. Но на тот момент реализовать свои планы Баку не позволяла ситуация на международной политической арене.Читайте также"Армения сошла с ума": Алиев назвал главную победу Баку над Ереваном
"Азербайджанская армия еще в начале 2000-х обладала потенциалом вернуть наши земли. Но нужна была определенная геополитическая ситуация для реализации этого потенциала. Сегодня эта ситуация есть, и мы можем, опираясь на международное право, совершать свое правое дело", - добавил Рустамов, также подчеркнув, что Азербайджан гораздо более мощное государство с точки зрения экономики, чем Армения.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе достигло острой фазы утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Армении и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Военную операцию Азербайджана открыто поддержала Турция. Президент Реджеп Эрдоган потребовал от Армении вывода своих войск из Нагорного Карабаха и призвал США, Францию и Россию обеспечить возвращение территории под контроль Баку.
- В Армении обвиняют Турцию в военной поддержке Азербайджана и переброске боевиков из Сирии в зону нагорно-карабахского конфликта.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Турция занимается обеспечением подкрепления Азербайджану в войне Баку и Еревана.
- В Баку раскритиковали заявление американцев, подчеркнув его несоответствие официальной позиции Вашингтона.