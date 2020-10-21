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В Азербайджане раскрыли планы по возвращению Нагорного Карабаха

21 октября 2020, 13:08

Армия Азербайджана могла вернуть Нагорный Карабах еще в начале 2000-х годов, утверждает Эльман Рустамов.

Нагорный Карабах
В 2000-х годах Баку не мог вернуть Нагорный Карабах из-за ситуации не международной арене - чиновник / Reuters

Вооруженные силы республики Азербайджан были готовы к возвращению Нагорного Карабаха еще в начале 2000-х годов, однако геополитические реалии на тот момент не позволяли Баку реализовать свои планы.

Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Эльман Рустамов, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, сейчас ситуация сложилась таким образом, что преимущество на стороне Азербайджана – у Баку высокий моральный дух и серьезная поддержка на международном уровне.

"Нынешняя война отражает в себе все преимущества Азербайджана. В первую очередь, у нас моральное преимущество, так как эта война для нас народная, освободительная. У нас также очень сильное преимущество в дипломатической сфере", - отметил чиновник.

Более того, он акцентировал внимание на том, что армия была готова к возвращению Нагорного Карабаха еще в начале нулевых годов. Но на тот момент реализовать свои планы Баку не позволяла ситуация на международной политической арене.Читайте также"Армения сошла с ума": Алиев назвал главную победу Баку над Ереваном

"Азербайджанская армия еще в начале 2000-х обладала потенциалом вернуть наши земли. Но нужна была определенная геополитическая ситуация для реализации этого потенциала. Сегодня эта ситуация есть, и мы можем, опираясь на международное право, совершать свое правое дело", - добавил Рустамов, также подчеркнув, что Азербайджан гораздо более мощное государство с точки зрения экономики, чем Армения.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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