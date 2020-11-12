В Азербайджане сделали заявление об автономии для армян в Нагорном Карабахе

Азербайджан планирует обеспечить возвращение в Нагорный Карабах азербайджанцев, вынужденных покинуть свой дом.
Официальный Баку допускает возможность предоставления армянам культурной автономии в Нагорном Карабахе. При этом Азербайджан приложит усилия для возвращения азербайджанцев, которые вынуждены были покинуть Карабах.
Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в четверг, 12 ноября, в ходе своего брифинга, сообщает российское информагентство ТАСС.
По его словам, вопрос статуса Нагорного Карабаха не сегодняшний день пока не урегулирован. Однако Азербайджан готов предоставить армянам культурную автономию.
"Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет. Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает", - отметил дипломат.
Также он добавил, что в годы войны Карабах вынуждены были покинуть около миллиона азербайджанцев, и теперь власти намерены приложить усилия для их возвращения домой.
"И конечно, все те, кто был изгнан из своих домов с азербайджанской стороны, будут возвращаться. Для этого должна быть создана инфраструктура, а это непростой процесс", - подчеркнул посол Бюльбюль оглы.Читайте такжеАвтономия армян и миротворцы: Алиев сделал заявление по Нагорному Карабаху
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 9 ноября подписали соглашение об окончании военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, стороны останавливают свои войска на контролируемых территориях. Ереван должен вывести свои войска из Карабаха и обязуется отдать Баку контроль над Кельбаджарским, Агдамским и Лачинским районами до 1 декабря.
- В Нагорном Карабахе на линии пересечения и вдоль Лачинского коридора будут размещены российские миротворцы. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 9 ноября.
- В МИД России уточнили, что статус Нагорного Карабаха пока не определен, однако стороны работают над решением данного вопроса.