В Азербайджане сделали заявление об автономии для армян в Нагорном Карабахе

Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе / capital.ua

Официальный Баку допускает возможность предоставления армянам культурной автономии в Нагорном Карабахе. При этом Азербайджан приложит усилия для возвращения азербайджанцев, которые вынуждены были покинуть Карабах.

Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в четверг, 12 ноября, в ходе своего брифинга, сообщает российское информагентство ТАСС.

По его словам, вопрос статуса Нагорного Карабаха не сегодняшний день пока не урегулирован. Однако Азербайджан готов предоставить армянам культурную автономию.

"Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет. Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает", - отметил дипломат.

Также он добавил, что в годы войны Карабах вынуждены были покинуть около миллиона азербайджанцев, и теперь власти намерены приложить усилия для их возвращения домой.

"И конечно, все те, кто был изгнан из своих домов с азербайджанской стороны, будут возвращаться. Для этого должна быть создана инфраструктура, а это непростой процесс", - подчеркнул посол Бюльбюль оглы.Читайте такжеАвтономия армян и миротворцы: Алиев сделал заявление по Нагорному Карабаху

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