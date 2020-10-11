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В азербайджанском городе Гянджа ракета попала в жилой дом, 5 погибших

11 октября 2020, 07:18

В Минобороны Азербайджана заявили, что обстрел вели с территории Армении.

В результате обстрела Гянджи погибли пять мирных жителей / Минобороны Азербайджана

В ночь на воскресенье, 11 октября, в азербайджанском городе Гянджа ракета попала в жилое здание. Погибли 5 человек, еще 28 получили ранения.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

Как заявили в Минобороны Азербайджана, обстрел вели с территории Армении.

Гянджа - второй по величине город республики.

Отметим, накануне стороны договорились о перемирии оно должно было начать действовать с полудня 10 октября. Однако то армянские, то азербайджанские военные заявляют об обстрелах. В ночное время интенсивность перестрелки выросла.

Война в Карабахе - о чем сообщалось ранее:

  • В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня.
  • 6 октября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху, если на них пойдет Азербайджан.
  • 6 октября Турция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Баку заявил, что решение конфликта в краткие сроки возможно только в случае вывода Ереваном своих войск с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

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