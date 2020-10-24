В Азовском море на танкере РФ прогремел мощный взрыв

На танкере прогремел взрыв - фото ТАСС

В субботу, 24 октября, в Азовском море произошел мощный взрыв на танкере - судно шло под флагом России.

По данным источников российского агентства ТАСС, в результате взрыва на танкере три человека оказались за бортом. Сейчас ведутся поиски.

О причинах взрыва пока информации нет. Перевозил ли танкер нефть, и вызвал ли взрыв утечку также неизвестно.

Позже источник ТАСС рассказал, что танкер шел пустым. Взрыв произошел из-за испарений от остатков нефтепродуктов. Десять членов экипажа спасли, но судьба трех неизвестна.

Как позднее уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, четыре человека остаются на борту танкера.

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"От оперативного дежурного новороссийского Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря. По предварительной информации, танкер пустой. На борту было 13 человек экипажа. В настоящее время шесть человек спасены, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом", - говорится в сообщении.

"К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно Братск, - добавили в свою очередь в пресс-службе МЧС РФ.