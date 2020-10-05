В Баку и Ереване назвали условия для мирных переговоров по Карабаху

Война за Нагорный Карабах / Скриншот

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова рассказала о вероятности мирных переговоров по ситуации с Нагорным Карабахом.

Как заявила она в эфире канала Украина 24, Баку 26 лет был привержен духу переговоров.

"Мы практически соглашались с различными планами урегулирования, пока премьер-министр Армении и его команда своими провокациями не поставили на них крест. Начало мирных переговоров может быть только после освобождения наших оккупированных территорий. Об этом не раз говорил наш президент.

Это война с оккупационными силами. Как только они покинут нашу территорию – мы будем готовы сесть за стол переговоров без всяких предусловий. Сейчас ни о каких переговорах не может быть и речи", — сказала она.

В свою очередь, посол Армении в Украине Тигран Сейранян заявил, что Азербайджан не отвечает на предложение Армении.

"Наш премьер-министр еще в начале этого года выдвинул формулу переговоров, что окончательное решение должно быть согласовано, с ним должны быть согласны народы Азербайджана и Нагорного Карабаха и Республики Армения, но, к сожалению, с азербайджанской стороны не последовало аналогичного ответа на наше предложение.

Так что о каких переговорах сейчас можно говорить, когда была предпринята, уже неделю, очередная провокация. Уже больше недели идет настоящая война. Когда азербайджанская сторона говорит о широкой автономии – широкую автономию не предлагают, бомбя населенные пункты и мирных жителей", — сказал он.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил вероятность привлечения вооруженных сил России на фоне обострения войны за Нагорный Карабах.

Он подчеркнул, что ВС РФ при соответствующих условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах