В Беларуси Алексиевич вызвали на допрос по делу о попытке захвата власти

Светлану Алексиевич вызвали на допрос / УНИАН

В Беларуси писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу.

Как сообщает Belsat, производство открыто по факту создания Координационного совета оппозиции.

Структуру обвиняют в попытке захвата государственной власти. Алексиевич является членом президиума совета.

Отметим, 24 августа на проходной Минского тракторного завода (МТЗ) бойцы ОМОНа задержали членов президиума Координационного совета. Их обвиняют в незаконной организации забастовок. Также еще одного из лидеров совета, юриста Лилию Власову, вызвали на допрос.

Читайте также"Иди, пока не сбросишь в бездну": нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйтиКак известно, Координационный совет ранее озвучил принципы своей деятельности: оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов.

Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими "прикорытниками" и "откровенно отвязными нацистами". После его заявления по факту создания организации было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Светлана Тихановаская заявила о создании координационного совета и призвала белорусские власти отдать рычаги управления государством мирным путем.

Ранее у оппозиционного кандидата не исключили, что Лукашенко могут привлечь к уголовной ответственности в случае прихода к власти.