В Беларуси медики заявили об изнасиловании мужчин и женщин демонстрантов

Медики заявили об изнасилованных мужчинах и женщинах / Reuters

В Беларуси СМИ со ссылкой на неназванных гродненских гинекологов заявили о подтвержденных случаях изнасилований демонстрантов на митингах, которые вспыхнули в различных городах страны после выборов президента.

Как сообщает издание Регионы.by, ни пострадавшие, ни врачи не готовы называть своих имен.

По словам медиков, "в больницах города находятся девушки, поступившие после ИВС с разрывами шейки матки, в проктологическом отделении лежат мужчины. Людей насиловали предметами".

В Следственном комитете Беларуси завили, что проверяют информацию, которая появилась в СМИ об изнасилованиях протестующих в милицейских участках. В милиции заверили, что все данные "оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения". Однако силовики утверждают, что заявлений от пострадавших не поступало и в медицинских документах такая информация отсутствует.

"В случаях поступления заявлении граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка", — сказано в сообщении.

Между тем, в Telegram распространяют скрины якобы переписки с пострадавшими, достоверность которых не доказана.