В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской: названа дата

Светлана Тихановская / Reuters

Белорусская оппозиция заявила о намерении провести инаугурацию Светланы Тихановской, которая по версии Центризбиркома РБ заняла второе место на президентских выборах.

Об этом идет речь в сообщении белорусского Telegram-канала Nexta Live.

В сообщении подчеркивается, что "народная инаугурация" Тихановской планируется в ходе массовых акций протеста, назначенных на воскресенье, 27 сентября.

"Вся страна 9 августа видела победу Светланы Тихановской. Это подтвердили честные протоколы из самых разных городов и деревень. Но победителя бандиты выдавили из страны угрозой, надавив на будущее детей Тихановских. Колхозная хунта продолжает удерживать власть преступным путём", - говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что массовые выступления должны пройти не только в Минске, но и в других населенных пунктах республики.

Участникам акций предложили взять с собой на мероприятие портреты Тихановской, а также плакаты в её честь.

"Позорные крысиные посиделки не будут признаны ни белорусским народом, ни цивилизованным миром. Мы добьёмся, чтобы Светлана могла безопасно вернуться. Мы добьёмся новых честных выборов. Мы добьёмся суда над всеми бандитами", - подчеркнули организаторы.

Добавим, что начало акции назначено на 14:00.

Ранее сообщалось о том, что визит президента Владимира Зеленского в Беларусь отменен.

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По словам посла Беларуси в Украине Игоря Сокола, Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в белорусском Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.