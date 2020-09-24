В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской: названа дата

Новые масштабные акции намечены в Минске и в других городах Беларуси.
Белорусская оппозиция заявила о намерении провести инаугурацию Светланы Тихановской, которая по версии Центризбиркома РБ заняла второе место на президентских выборах.
Об этом идет речь в сообщении белорусского Telegram-канала Nexta Live.
В сообщении подчеркивается, что "народная инаугурация" Тихановской планируется в ходе массовых акций протеста, назначенных на воскресенье, 27 сентября.
"Вся страна 9 августа видела победу Светланы Тихановской. Это подтвердили честные протоколы из самых разных городов и деревень. Но победителя бандиты выдавили из страны угрозой, надавив на будущее детей Тихановских. Колхозная хунта продолжает удерживать власть преступным путём", - говорится в сообщении.
Организаторы подчеркнули, что массовые выступления должны пройти не только в Минске, но и в других населенных пунктах республики.
Участникам акций предложили взять с собой на мероприятие портреты Тихановской, а также плакаты в её честь.
"Позорные крысиные посиделки не будут признаны ни белорусским народом, ни цивилизованным миром. Мы добьёмся, чтобы Светлана могла безопасно вернуться. Мы добьёмся новых честных выборов. Мы добьёмся суда над всеми бандитами", - подчеркнули организаторы.
Добавим, что начало акции назначено на 14:00.
Ранее сообщалось о том, что визит президента Владимира Зеленского в Беларусь отменен.
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По словам посла Беларуси в Украине Игоря Сокола, Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в белорусском Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых начались масштабные акции протеста.
- По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- Накануне состоялась тайная инаугурация Лукашенко.