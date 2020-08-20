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В Беларуси появилось видео жестокой расправы над демонстрантами

20 августа 2020, 17:53

Ролик был снят очевидцами 10 августа.

Беларусь
Появилось видео избиения задержанных / Фото:Tut.by

В Беларуси обнародовали видео как во дворе Молодечненского РОВД силовики толпой избивают задержанных демонстрантов, которые на митинге протестовали против фальсификации выборов президента.

Как информирует издание TUT.BY, кадры запечатлели очевидцы 10 августа.

На видео можно рассмотреть, как силовики выводят из машины двух задержанных, бросают их на землю и начиняют избивать. Увечья жертвам полицейские наносили с особой жестокостью. Некоторые принимали активное участие в избиении, но было и достаточно зрителей, которые равнодушно наблюдали за происходящим.

Одного из демонстрантов полицейские избили до потери сознания. Мужчина лежал не левом боку и не двигался. Затем его по земле потащили в помещение. Рядом стояло много людей, которые не собирались оказать пострадавшему помощь.

Читайте такжеВ Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетнихНапомним, в среду, 19 августа, избранный по версии ЦИК Беларуси президент Александр Лукашенко поручил МИД донести позицию официального Минска до стран-лидеров ЕС и их руководителей, а также до Украины и Владимира Зеленского.

Вместе с тем он предостерег приграничные страны от проведения военных маневров у границ Беларуси, пригрозив последствиями.

"Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", - сказал Лукашенко.

Тем временем в оппозиции Беларуси намереваются провести новые выборы президента осенью и приглашают принять в них участие Лукашенко.

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