В Беларуси появится новый проект по Союзному государству с Россией

Лукашенко готовит конституционную реформу в Беларуси / Reuters

В Беларуси до конца 2020 года будет создана политическая партия Союз, идеологией которой станет интеграция с Россией. В политическую силу превратится и поддерживаемое Минском общественное движение Белая Русь. Новые проекты могут появиться после конституционной реформы.

Партия Союз должна объединить сторонников пророссийского политического и экономического вектора развития Беларуси. Также в партию превратится и общественное объединение Белая Русь, сообщает российское информационное агентство РИА Новости.

"В Белоруссии сторонники интеграции с Россией намерены до конца года создать партию "Союз". Образовать партию планирует также провластное общественное объединение "Белая Русь", но после реформы конституции", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, 22 октября в Минске находятся с визитом глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который уже провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В ходе встречи глава РБ акцентировал внимание на сложной ситуации, связанной с Союзным государством России и Беларуси.Читайте также"Бандиты в балаклавах": оппозиция Беларуси объявила "вендетту" силовикам Лукашенко

"Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства", - процитировало Лукашенко государственное белорусское информагентство Белта.

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