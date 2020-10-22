В Беларуси появится новый проект по Союзному государству с Россией

В четверг, 22 октября, с визитом в Беларусь прибыл глава российской разведки Сергей Нарышкин.
В Беларуси до конца 2020 года будет создана политическая партия Союз, идеологией которой станет интеграция с Россией. В политическую силу превратится и поддерживаемое Минском общественное движение Белая Русь. Новые проекты могут появиться после конституционной реформы.
Партия Союз должна объединить сторонников пророссийского политического и экономического вектора развития Беларуси. Также в партию превратится и общественное объединение Белая Русь, сообщает российское информационное агентство РИА Новости.
"В Белоруссии сторонники интеграции с Россией намерены до конца года создать партию "Союз". Образовать партию планирует также провластное общественное объединение "Белая Русь", но после реформы конституции", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, 22 октября в Минске находятся с визитом глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который уже провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
В ходе встречи глава РБ акцентировал внимание на сложной ситуации, связанной с Союзным государством России и Беларуси.Читайте также"Бандиты в балаклавах": оппозиция Беларуси объявила "вендетту" силовикам Лукашенко
"Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства", - процитировало Лукашенко государственное белорусское информагентство Белта.
События в Беларуси
- 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила об ультиматуме Александру Лукашенко. До 25 октября он должен подать в отставку и освободить всех заключенных, иначе оппозиционные силы объявят забастовку.
- Тихановская предложила сотрудникам силовых структур перейти на сторону народа. Она пообещала, что по закону привлекут к ответственности только тех лиц, которые причастны к разгону мирных протестов.
- Белорусский политический обозреватель Павел Быковский считает, что ультиматум Тихановской может не сработать – это потенциальный удар по ее авторитету. Однако если власть проявит жесткую реакцию на ультиматум, митинги в стране станут еще более масштабными.