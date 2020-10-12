В Беларуси предложили "обрезать" Лукашенко полномочия

Президент Беларуси рассказал, что в стране "кому-то не хватает полномочий".
В Беларуси хотят разгрузить президента. У Александра Лукашенко, который ранее решил разругаться с ЕС, могут забрать более 70 полномочий президента и передать их другим уровням власти. Такую записку получил президент страны Александр Лукашенко.
Об этом рассказал сам Лукашенко в ходе совещания по развитию национальной налоговой системы, передает "БелТА".
Лукашенко заявил, что в последнее время много говорят о перераспределении полномочий.
"Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти", - рассказал Лукашенко.
При этом Лукашенко сразу замял этот вопрос.
"Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу. Абсолютно не вмешиваясь в работу правительства (не хотелось бы мне это делать), тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы", - сказал он.
Президентство Лукашенко – о чем говорилось ранее:
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