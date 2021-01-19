В Беларуси прокомментировали слухи о бойцах ФСБ на границе с Украиной / ФСБ РФ

В Государственном пограничном комитете Беларуси не подтвердили подлинность письма своего руководителя Анатолия Лаппо первому заместителю главы ФСБ Владимиру Кулешову ‒ по поводу якобы создания россиянами постоянных постов разведки вдоль украинского-белорусской границы. Об этом сообщает портал 42.tut со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Что касается подлинности документа, говорить что-то определенное пока рано, он вполне может быть подделкой. А если обратиться к содержанию, то непонятно почему разволновалась именно украинская сторона. В бумаге ни слова нет об Украине или белорусско-украинской границе, а все мероприятия, направленные на укрепление границы Союзного государства, в первую очередь всегда имели в виду западные рубежи, границы со странами НАТО", ‒ сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Там утверждают, что в документе действительно отсутствуют прямые упоминания об Украине, равно как и другие указания на то, какой именно участок границы между странами имеются в виду.

При этом, говорят белорусские пограничники, в обнародованном письме нет и никаких подробностей касаемо того, какой статус должен быть у разведывательных пунктов, какая техника и какие российские контингенты будут на них присутствовать и будут ли вообще ‒ ведь контроль над ними должен якобы был осуществляться в удаленном режиме.

Как утверждает военный аналитик Егор Лебедок, вопросами радиотехнической разведки в Беларуси и РФ обычно занимаются военные, а не пограничники.

"Пограничники обычно подобное оборудование используют мало, максимум на уровне пеленгаторов сотовой связи. Для такого оборудования никаких совместных постов не нужно. А вот более совершенные приборы вполне могут собирать и информацию о приграничных военных формированиях Украины", ‒ сказал эксперт.

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