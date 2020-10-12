В Беларуси силовики пригрозили протестующим боевым оружием

В МВД Беларуси заявили, что в случае необходимости будут применять против протестующих спецсредства и боевое оружие.
Протесты в Беларуси длятся более двух месяцев. При этом в последнее время силовики начали атаковать протестующих перцовым газом и водомётами. Но дальше будет жестче - МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска.
Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Геннадий Казакевич, его видеообращение опубликовано на YouTube.
По его словам, сместившиеся в центр столицы протестные акции стали крайне радикальными.
Также Казакевич пообещал, что силовики "не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие".
Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:
- В воскресенье, 11 октября, в Беларуси на очередной акции протеста задержали более ста демонстрантов.
- 23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась секретная церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
- 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
- 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
- 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.
Автор: Адриана Бубновская