В Беларуси силовики пригрозили протестующим боевым оружием

В МВД Беларуси припугнули протестующих оружием / Reuters

Протесты в Беларуси длятся более двух месяцев. При этом в последнее время силовики начали атаковать протестующих перцовым газом и водомётами. Но дальше будет жестче - МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска.

Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Геннадий Казакевич, его видеообращение опубликовано на YouTube.

По его словам, сместившиеся в центр столицы протестные акции стали крайне радикальными.

Также Казакевич пообещал, что силовики "не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие".

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