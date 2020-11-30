В Беларуси Тихановскому продлили арест и выдвинули новое обвинение

Оппозиционера обвиняют в организации массовых беспорядков.
В Беларуси оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до конца февраля 2020 года, то есть еще на три месяца.
Как сообщила его адвокат Наталья Мацкевич в комментарии РИА Новости, предыдущий срок содержания под стражей у оппозиционера истек 29 ноября. Его обвиняют в рамках уголовного дела о подготовке массовых беспорядков в Беларуси.
"Продлен срок еще на три месяца, до девяти месяцев. То есть до конца февраля 2021 года", — сообщила Мацкевич.
Читайте такжеТихановская объявила о создании в Беларуси народного трибуналаПо словам адвоката, сроки могут быть продлены и после февраля, поскольку Тихановскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 УК Беларуси. Ему инкриминируют разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.
Тихановского содержат в следственном изоляторе тюрьмы города Жодино в Минской области. Защита его посещает дважды в неделю.
"Чувствует он себя нормально, внутренняя сила еще есть. Но, конечно же, он возмущен и обвинениями, и тем, что срок продлен", — подытожила Мацкевич.
Новости Беларуси
9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
Ряд стран Запада осудили насилие против протестующих и не признали выборы в Беларуси 2020, однако Лукашенко решил остаться у власти и провел тайную инаугурацию.