В Беларуси Тихановскому продлили арест и выдвинули новое обвинение

Сергей Тихановский остается в тюрьме еще на 3 месяца / кадр из видео

В Беларуси оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до конца февраля 2020 года, то есть еще на три месяца.

Как сообщила его адвокат Наталья Мацкевич в комментарии РИА Новости, предыдущий срок содержания под стражей у оппозиционера истек 29 ноября. Его обвиняют в рамках уголовного дела о подготовке массовых беспорядков в Беларуси.

"Продлен срок еще на три месяца, до девяти месяцев. То есть до конца февраля 2021 года", — сообщила Мацкевич.

Читайте такжеТихановская объявила о создании в Беларуси народного трибуналаПо словам адвоката, сроки могут быть продлены и после февраля, поскольку Тихановскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 УК Беларуси. Ему инкриминируют разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Тихановского содержат в следственном изоляторе тюрьмы города Жодино в Минской области. Защита его посещает дважды в неделю.

"Чувствует он себя нормально, внутренняя сила еще есть. Но, конечно же, он возмущен и обвинениями, и тем, что срок продлен", — подытожила Мацкевич.

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