В Беларуси выступили против встречи Тихановской с главами МИД ЕС

Тихановская встретится с главами МИД ЕС в Брюсселе / Reuters

Участие лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, таким образом Тихановская покажет неуважение к Беларуси и ее гражданам.

"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути, ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам", — выразил мнение Глаз.

Он добавил, что после таких шагов станет ясно, что "реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси".

По его словам, белорусское внешнеполитическое ведомство уже выразило позицию по данной теме и довело до представителя ЕС в Минске и до соответствующих лиц в Брюсселе.

Отметим, ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Заявления Тихановской – о чем она говорила ранее: