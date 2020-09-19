В Беларуси выступили против встречи Тихановской с главами МИД ЕС

Лидер оппозиции выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
Участие лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, таким образом Тихановская покажет неуважение к Беларуси и ее гражданам.
"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути, ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам", — выразил мнение Глаз.
Он добавил, что после таких шагов станет ясно, что "реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси".
По его словам, белорусское внешнеполитическое ведомство уже выразило позицию по данной теме и довело до представителя ЕС в Минске и до соответствующих лиц в Брюсселе.
Отметим, ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
Заявления Тихановской – о чем она говорила ранее:
- 17 сентября Светлана Тихановская озвучила требования белорусской оппозиции к Александру Лукашенко. В частности, она призвала начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы.
- 15 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что деньги, выделенные Россией президенту Беларуси Александру Лукашенко, идут не на что-то крайне необходимое белорусскому государству, а на агрессивные действия.
- 15 сентября Светлана Тихановская высказала сожаление от имени всего белорусского народа в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин поддержал "диктатора" Александра Лукашенко.
- 11 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Россией режима Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск. По ее мнению, президент России занял выжидательную позицию.