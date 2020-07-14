В Белоруссии не допустили к выборам главного соперника Лукашенко

Виктор Бабарико / Euroradio

Главных соперников президента Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, которые должны состояться в августе 2020 года, не допустили к участию в выборах.

Так, Виктора Бабарико в ЦИК единогласно не зарегистрировали за "иностранную финансовую помощь" в организации избирательной кампании, а также за "собственность в офшорах, не отраженную в декларации". Ранее Бабарико выдвинули обвинения по трем уголовным статьям.

Глава Центризбрикома Лидия Ермошина заявила о виновности Бабарико в совершении финансовых преступлений. Стоит отметить, что вина Бабарико в суде доказана не была.

"Я могу только пошутить, что взятки в налоговой декларации не отражаются. За это нельзя его винить. Госконтроль располагает достоверными сведениями о фактах использования Бабарико иностранной финансовой помощи", - уточнила чиновница.

Читайте такжеЛукашенко признался, что дал "сигнал" о задержании противника по выборамПо ее словам, Виктор Бабарико пользовался средствами Белгазпромбанка после увольнения. Дело в том, что в состав его предвыборной команды вошли сотрудники банка. Они работали над его кампанией в служебное время с использованием технических средств банка. Также, по словам Ермошиной, в налоговой декларации Виктора Бабарико не указано более 500 тысяч долларов, что является нарушением закона.

Также до выборов не допустили второго из трех главных соперников президента Лукашенко, Валерия Цепкало. Его не зарегистрировали, так как, согласно ЦИК, недостоверных подписей в его пользу оказалось слишком много. Кроме того, жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. Ермошина предложила не регистрировать Цепкало, постановление приняли единогласно.

Ранее Лукашенко вывел из строя третьего своего соперника на президентских выборах, блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится в карцере.