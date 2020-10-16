В белорусском МВД рассказали, как намерены стрелять в протестующих

Силовики / Reuters

Беларусские силовики обещают "гуманно" применять табельное оружие против митингующих. Такую позицию они объясняют желанием "защитить простых людей и детей - чтобы они не видели этой вакханалии".

Об этом в эфире государственного телеканала Беларусь 1 заявил руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны Николай Карпенков.

"Мы, конечно, гуманно применим оружие против них [протестующих - Главред], в том числе и огнестрельное, а наиболее опасных мы уберем с улиц", - заявил он.

При этом Карпенков сравнил белорусских оппозиционеров с бандитами из 90-х годов, которые хотят подняться по социальному лифту.

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