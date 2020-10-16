В белорусском МВД рассказали, как намерены стрелять в протестующих

Высокопоставленный чин МВД Беларуси Николай Карпенков сравнил протестующих с бандитами из 90-х годов.
Беларусские силовики обещают "гуманно" применять табельное оружие против митингующих. Такую позицию они объясняют желанием "защитить простых людей и детей - чтобы они не видели этой вакханалии".
Об этом в эфире государственного телеканала Беларусь 1 заявил руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны Николай Карпенков.
"Мы, конечно, гуманно применим оружие против них [протестующих - Главред], в том числе и огнестрельное, а наиболее опасных мы уберем с улиц", - заявил он.
При этом Карпенков сравнил белорусских оппозиционеров с бандитами из 90-х годов, которые хотят подняться по социальному лифту.
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Протесты в Беларуси - что было ранее:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко.
Автор: Дмитрий Видоменко