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Камни и слезоточивый газ: в центре Бейрута вспыхнули массовые протесты

8 августа 2020, 19:03

Периодически правоохранители отступают под напором толпы и градом камней. В район стягиваются дополнительные силы.

В Бейруте вспыхнули массовые протесты

В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции. Активисты требуют отставки правительства.

Как сообщает РИА Новости, в 16:00 начался массовый антиправительственный митинг, почти сразу он перешел в беспорядки.

Полиция использует слезоточивый газ. Протестующие в ответ бросают камни.

Периодически правоохранители отступают под напором толпы и градом камней. В район стягиваются дополнительные силы.

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Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений. Уже пострадали 109 человек, 14 доставлены в больницы.

Тем временем, демонстрантам удалось занять здание МИД Ливана.

Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.

Ливия протест Бейрут
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