УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В BioNTech рассказали о вакцине против нового штамма COVID-19

22 декабря 2020, 20:44

Вирус, который обнаружили в Британии, имеет девять мутаций.

вакцина
Подробности о вакцине о коронавируса нового штамма / Reuters

В компании BioNTech рассказали, что иммунный ответ вакцины от коронавируса производства компании может противостоять новому штамму мутировавшего вируса, обнаруженного в Великобритании. В то же время, полностью адаптировать вакцину смогут через шесть недель.

Как пишет издание NDTV, об этом заявил соучредитель компании Угур Сахин.

"С научной точки зрения, очень вероятно, что иммунный ответ этой вакцины также может противостоять новому варианту вируса", - сказал Угур Сахин.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса: ученые заявили, что вирус "убежит" от вакцины

При необходимости компания сможет непосредственно приступить к разработке вакцины, которая полностью имитирует эту новую мутацию.

"Мы могли бы обеспечить новую вакцину технически в течение шести недель", - добавил Сахин.

По словам Сахина, вариант, обнаруженный в Британии, имеет девять мутаций, а не одну, как это обычно распространено.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что вакцина, разработанная BioNTech совместно с Pfizer, будет эффективной, поскольку она "содержит более 1000 аминокислот, и только девять из них изменились, а это значит, что 99 процентов белка остается неизменным".

Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
  • Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.

коронавирус штамм коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «В BioNTech рассказали о вакцине против нового штамма COVID-19». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Азербайджан закрывает границу с РоссиейАзербайджан закрывает границу с Россией В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19 Против Путина совершили чудовищной силы оккультный обрядПротив Путина совершили чудовищной силы оккультный обряд Трамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли деталиТрамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли детали Навальный позвонил своему "убийце" и выведал всю правду об отравленииНавальный позвонил своему "убийце" и выведал всю правду об отравлении
Следующий материал

Последние новости

21:45
Вакцина от коронавируса: Разумков предупредил украинцев о риске
21:23
Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95 Видео
21:23
Гороскоп для всех на 23 декабря: обманчивое чувство, жесткая схватка и старт болезней Видео
21:15
Комаровский рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса​ Видео
21:12
Разумков раскритиковал решение Кабмина по Витренко Видео
Реклама
21:04
Компания CD Projekt Red рассказала о продажах Cyberpunk 2077 после катастрофического старта
20:48
Самые модные серебристые платья на Новый год 2021 - фото Фото Видео
20:44
В BioNTech рассказали о вакцине против нового штамма COVID-19
20:42
Отмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в Украине Видео
20:22
В Слуге народа ответили на требования ФОПов Видео
20:18
Синдром токсического шока: симптомы и факторы риска Видео
20:15
Steam готовится опустошать кошельки покупателей – в магазине стартовала зимняя распродажа
19:52
Следователь озвучил мрачный прогноз о судьбе Навального Видео
19:43
Врач объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса Видео
19:20
Выяснилось, какую вакцину от COVID-19 скорее всего получит Украина Видео
19:14
В королевскую битву Fortnite прибыл истинный король Ваканды Видео
19:11
"Зе, ответь за базар": ФОПы на концерте Квартала пытаются нажать на президента Видео
19:06
Звезда фильма Карнавал Ирина Муравьева в попала в больницу в тяжелом состоянии
18:49
В МИД Украины прошлись по словам Путина о "помощи Донбассу" Видео
18:45
Цены на газ в Украине снова подняли Видео
Реклама
18:32
Анита Луценко вступилась за Ксению Мишину перед хейтерами
18:25
В Госстате поведали, на что украинцы тратят больше всего денег
18:17
Центр Киева остановился в огромных пробках: где проехать невозможно Видео
18:00
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
17:56
Нерегулярные месячные: симптомы заболевания и причины Видео
17:50
​В Украине подорожает проезд в маршрутках и автобусах​: сколько будем платить Видео
17:48
Поездка в Америку 2 - вышел первый трейлер фильма Видео
17:46
Не забывайте заглядывать в Epic Games Store – сегодня там раздают высокооцененную украинскую игру
17:40
Кулинарная зрада: в популярном ресторанном гиде назвали борщ "русским супом" Видео
17:40
Бунтующие ФОПы давят на Зеленского: тысячи бизнесменов пошли на концерт Квартала Видео
17:39
Беглый экс-чиновник Сергей Кучер строит элитный ЖК прямо на кладбище
17:31
6 продуктов для здоровой простаты: что нужно кушать Видео
17:22
Юлия Панкова назвала продукты для поддержания иммунитета зимой
17:14
​Погода наделает беды: в Украину несется опасный циклон Видео
17:06
Игровые студии и издатели со всего мира поздравляют геймеров с новогодними праздниками Фото
17:05
В моде непринужденная челка в стиле 60-х, которая подходит всем: фото Видео
16:40
10 лучших продуктов для исцеления после тяжелой болезни Видео
16:32
Официально: Иран опубликовал отчет о причинах крушения Боинга МАУ Видео
16:31
Авиакатастрофа под Чугуевом: арестован командир военной части Видео
16:30
Начинают с января 2021: когда и где МОЗ проведет вакцинацию населения от COVID-19 Видео
Реклама
16:09
Новый враг государства: Минкульт добавил в черный список актера-путинца Видео
16:05
"Россия уйдет из Крыма и Донбасса": в Кабмине сделали заявление о плане Б Видео
15:39
Sony устроила грандиозную распродажу в PS Store с большими скидками на главные хиты 2020
15:02
Против Путина совершили чудовищной силы оккультный обряд Видео
14:57
Названо условие возобновления Украиной поставок воды в Крым Видео
14:38
Cyberpunk 2077 на консолях PS и Xbox стал гораздо лучше – игроки возвращаются в Найт-Сити Видео
14:22
Нашумевший бестселлер Stardew Valley получил самое крупное обновление за всю историю игры Видео
14:22
Новогоднему празднованию в Киеве грозит локдаун: Рубан назвал условие Видео
14:19
Дмитрий Соколов: Покупать страховку лучше там, где вам комфортнее. Если в интернете, то – добро пожаловать
14:12
Перл-Харбор для РФ и взрыв Керченского моста: в Крыму ответили на заявление Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять