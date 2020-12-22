В BioNTech рассказали о вакцине против нового штамма COVID-19

Подробности о вакцине о коронавируса нового штамма / Reuters

В компании BioNTech рассказали, что иммунный ответ вакцины от коронавируса производства компании может противостоять новому штамму мутировавшего вируса, обнаруженного в Великобритании. В то же время, полностью адаптировать вакцину смогут через шесть недель.

Как пишет издание NDTV, об этом заявил соучредитель компании Угур Сахин.

"С научной точки зрения, очень вероятно, что иммунный ответ этой вакцины также может противостоять новому варианту вируса", - сказал Угур Сахин.

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При необходимости компания сможет непосредственно приступить к разработке вакцины, которая полностью имитирует эту новую мутацию.

"Мы могли бы обеспечить новую вакцину технически в течение шести недель", - добавил Сахин.

По словам Сахина, вариант, обнаруженный в Британии, имеет девять мутаций, а не одну, как это обычно распространено.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что вакцина, разработанная BioNTech совместно с Pfizer, будет эффективной, поскольку она "содержит более 1000 аминокислот, и только девять из них изменились, а это значит, что 99 процентов белка остается неизменным".

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